A poche ore dalla chiusura del mercato invernale, il Genoa prova a piazzare l'ultimo colpo in entrata.



Il profilo cercato è quello di un esterno mancino, in grado di agire sia come terzino in una difesa a quattro che come laterale a tutta fascia in caso di 3-5-2, schemi utilizzati in maniera alternativa da Alberto Gilardino.



Dopo aver sondato senza troppa fortuna diversi giocatori, l'ultimo nome sull'agenda della dirigenza rossoblù sembra essere quello di Daam Foulon, 23enne esterno sinistro del Frosinone. L'arrivo del giocatore sarebbe comunque subordinato all'eventuale partenza di Lennart Czyborra.



Lo riporta Sky Sport.