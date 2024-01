Genoa, contatti per Ostigard: spunta l'offerta al Napoli

Leo Ostigard può tornare al Genoa. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club ligure e il Napoli per intavolare una vera e propria trattativa per il suo ritorno in Liguria. La società rossoblù è pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro per prendere il centrale classe 1999 a titolo definitivo e a questo punto il Napoli deve soltanto decidere se accettare o meno la proposta.



I NUMERI - In stagione, Ostigard ha disputato 17 partite tra tutte le competizioni, di cui 10 dal 1', siglando anche un gol contro il Lecce alla settima giornata.