Il Genoa è una delle poche squadre di Serie A che non è ancora tornata al lavoro. Nonostante le aperture concesse dalle autorità governative e regionali, relativamente agli allenamenti individuali in vigore in Liguria da oltre dieci giorni, il club rossoblù ha preferito attendere ancora un po' prima di riaprire i cancelli del centro sportivo di Pegli.



Il conto alla rovescia, tuttavia, è ormai agli sgoccioli. Da quattro giorni i giocatori del Grifone si stanno sottoponendo a turno ai tamponi e ai test sierologici per capire l'eventuale presenza del Covid-19 in qualcuno di loro. Test sanitari che dovrebbero concludersi oggi e i cui risultati cominceranno ad essere disponibili da domani.



Tutti coloro che risulteranno negativi all'infezione da lunedì mattina si ritroveranno al Signorini per cominciare la lunga rincorsa che li porterà alla ripresa del campionato, fissata per il prossimo 13 giugno.



Come previsto dai protocolli sanitari, l'intero entourage della prima squadra dovrà per tutto il periodo compreso tra la ripresa degli allenamenti e il ritorno in campo rimanere in raduno collettivo presso una struttura dedicata. Location che la società ligure ha individuato nell'hotel del vicino aeroporto cittadino che solitamente ospita i ritiri pre-partita dei rossoblù.