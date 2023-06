Quella appena cominciata sarà una settimana decisiva per il futuro del Genoa.



Nei prossimi giorni è infatti previsto un incontro tra la dirigenza rossoblù e il tecnico Alberto Gilardino. Sul tavolo la trattativa per il rinnovo contrattuale dell'allenatore piemontese che dovrebbe vedere il suo vincolo con il Grifone estendersi alle prossime due stagioni, allungandosi dunque di un anno rispetto all'attuale scadenza di giugno 2024.



Al contempo Gilardino otterrà anche un adeguamento salariale oltre alle necessarie rassicurazioni sul rafforzamento di un organico attualmente considerato inadatto per affrontare un campionato tranquillo in Serie A.