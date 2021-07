E' iniziato il conto alla rovescia che porterà Salvatore Sirigu ha vestire ufficialmente la maglia del Genoa.



Il portiere sardo, dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Torino per un'altra stagione e aver accettato la proposta d'ingaggio del Grifone, sta in questi giorni trascorrendo un periodo di riposo nella sua Sardegna, godendosi l'Euro-trionfo azzurro che lo ha visto protagonista, anche se soltanto come uomo-spogliatoio.



Il suo sbarco nella Genova rossoblù è previsto per i primi giorni della prossima settimana, quando il club inizierà la marcia di avvicinamento alla prima uscita ufficiale della nuova stagione, quella del secondo turno di Coppa Italia in programma a Ferragosto.