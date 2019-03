La recente consegna della cittadinanza italiana, ufficializzata lo scorso lunedì, potrebbe essere festeggiata da Goran Pandev con la riconquista di un posto da titolare nel Genoa.



Dopo 5 partite consecutive iniziate dalla panchina , per il fantasista macedone il momento di tornare protagonista dal primo minuto potrebbe scattare domenica pomeriggio a Marassi contro il Frosinone. Cesare Prandelli sta infatti studiando nuove formule per garantire più incisività ad un reparto avanzato apparso troppo sterile nelle ultime settimane. La verve e lo stato di grazia che l'ex interista ha dimostrato di possedere anche nel test amichevole di ieri pomeriggio candidano Pandev ad una maglia da titolare con i ciociari.



A fargli spazio potrebbe essere Daniel Bessa, apparso in ombra contro il Chievo. Non è detto tuttavia che l' italo-brasiliano debba necessariamente accomodarsi in panchina. Prandelli potrebbe infatti decidere di sfruttare la sua duttilità impiegandolo come mezzala nel trio di centrocampo.