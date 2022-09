Probabilmente è vero ciò che continuano da più parti a ribadire i maggiori esponenti della nomenclatura genoana, ossia che la posizione di Alexander Blessin non è in bilico.



Tuttavia è altrettanto innegabile che un ulteriore passo falso, mezzo o intero che sia, domani contro il Modena farebbe sorgere parecchie riflessioni sul conto del tecnico tedesco. Riflessioni che per la verità gran parte dei tifosi stanno già facendo. Colpa di un avvio di stagione decisamente al di sotto di quelle che erano le aspettative di un'estate ricca di suggestioni di riscatto per il popolo rossoblù.



E invece quello visto finora all'opera è stato un Grifone con il freno a mano tirato. Incapace di sfruttare al meglio l'enorme potenziale di cui dispone ma anche di esprimere quel gioco fluido e propositivo che tutti si aspettavano. Non meglio è andata fin qui dal punto di vista dei risultati raccolti. Gli 8 punti collezionati in cinque partite rappresentano un bottino troppo magro per una squadra destinata, almeno sulla carta, ad ammazzare il campionato.



Vero è che il torneo è ancora all'inizio e che nulla è compromesso per il Genoa. Tuttavia mancare nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria interna di questo campionato proprio alla vigilia della sosta per le nazionali non sarebbe esattamente il miglior viatico possibile per herr Blessin. Motivi che rendono la sfida ai canarini quasi una finale, visto che per il Grifone e soprattutto per il suo allenatore ci sarà un solo risultato da inseguire. Se poi dovesse arrivare anche il bel gioco tanto di guadagnato.