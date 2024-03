Genoa, contro l'Inter dei record per sfatare il tabù San Siro

Marco Tripodi

27 marzo 1994: praticamente 30 anni fa. A tanto bisogna risalire per ritrovare una vittoria del Genoa in casa dell'Inter. Sono passati tre decenni esatti dall'ultima volta che il Grifone uscì con il petto in fuori dalla San Siro nerazzurro. A permetterglielo furono la doppietta di Gennaro Ruotolo e lo squillo di Thomas Skuhravy che ribaltarono l'iniziale vantaggio firmato da Totò Schillaci. Tre reti che regalarono ai liguri all'epoca allenato da Franco Scoglio il colpaccio nella tana dei lombardi.



Negli anni successivi i rossoblù hanno fatto visita ai nerazzurri in altre 19 occasioni, sedici in campionato più tre in Coppa Italia, uscendo quasi sempre con le ossa rotte da San Siro. Soltanto in tre casi, infatti, i liguri si sono potuti accontentare quanto meno di un pareggio. L'ultimo il 7 marzo 2010, nell'anno di grazia dell'Inter di José Mourinho. Per il resto soltanto dolori, soprattutto nelle le stagioni più recenti. I precedenti più freschi raccontano infatti di ben quattro goleade interiste ai danni dei malcapitati avversari: 3-0 nel 2020/21, 4-0 nel 2019/20 e nel 2021/22, addirittura 5-0 nel 2018-19.



Un'impresa, quella di colorare di rossoblù le luci di San Siro che appare ancora più impossibile contro l'Inter attuale, capolista e schiacciasassi del campionato. Da quando è iniziato il 2024, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha collezionato solo vittorie in tutte le competizioni a cui ha partecipato: Serie A, Champions League, Supercoppa italiana. Per trovare un risultato diverso dal successo bisogna risalire all'ultima partita del 2023. Avversario, guarda caso, proprio il Grifone di Alberto Gilardino, che il 29 dicembre riuscì a bloccare sull'1-1 i probabili futuri campioni d'Italia al Luigi Ferraris. Ma quello era Marassi. Dove la storia è un'altra...