Sarà un Genoa fortemente condizionato dalle recenti convocazioni in Nazionale quello che questo pomeriggio ospiterà a Marassi la Fiorentina.



Proprio in virtù degli impegni con le rispettive rappresentative Davide Ballardini ha escluso dalla lista dei convocati sia Goran Pandev che Jerome Onguenè, rientrati a Pegli soltanto nella giornata di ieri.



Quanto alla formazione da opporre ai viola, il vero dubbio riguarda l'attacco, dove Gianluca Scamacca appare favorito per una maglia da titolare, con Marko Pjaca ed Eldor Shomurodov a contendersi il posto al suo fianco. Meno possibilità di partire dal primo minuto sembra invece averle Mattia Destro, la cui esclusione, ad ogni modo, è tutt'altro che scontata.



Una novità potrebbe poi esserci anche a centrocampo, dove rispetto alla consueta cerniera mediana formata da Badelj, Strootman e Zajc potrebbe esserci un cambio con Behrami inserito al posto dello sloveno. Sugli esterni dovrebbero invece agire Zappacosta a sinistra e Biraschi a destra.

Nessun cambio, infine, in difesa con il solito trio Masiello-Radovanovic-Criscito a presidiare la zona davanti a Mattia Perin.