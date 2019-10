Sono tre i giocatori presenti nell'attuale organico del Genoa ad avere vestito in passato anche la maglia della Juventus.



Curiosamente tuttavia nessuno di loro sarà disponibile per la sfida di mercoledì sera tra i rossoblù e i bianconeri, in programma alle 20:30 a Torino.



Mimmo Criscito, Stefano Sturaro e Andrea Favilli sono infatti tutti attualmente domiciliati nell'infermeria del Grifone, bloccati da guai fisici di diversa natura ed entità e non potranno pertanto essere a disposizione di mister Thiago Motta per la difficile trasferta allo Stadium. I tre, assieme al croato Pajac, sono gli unici indisponibili del Genoa e contano di tornare in campo più o meno nello stesso periodo, a ridosso della sosta di metà novembre.



Nella rosa rossoblù figura poi un altro giocatore transitato in passato dalla Torino bianconera: Francesco Cassata. Il giovane centrocampista spezzino, titolare sabato scorso con il Brescia, non ha però mai vestito la maglia della prima squadra juventina, limitando le sue apparizioni alla formazione Primavera.