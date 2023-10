Archiviata la cocente sconfitta esterna contro l'Atalanta, in casa Genoa si volta immediatamente pagina spostando l'attenzione sulla prossima gara.

Venerdì sera a Marassi arriverà la Salernitana e per il Grifone, reduce da due KO consecutivi, l'occasione è quella di rialzare la testa e tornare ad esultare.



Nel frattempo però Alberto Gilardino dovrà ancora una volta fare i compiti con un'infermeria sempre molto affollata. La speranza del tecnico rossoblù è di riuscire a recuperare almeno Mateo Retegui e Kevin Strootman, come egli stesso si è augurato nel post-partita di Bergamo. Sia per l'attaccante italo-argentino, alle prese con una contusione al ginocchio sinistro, che per il mediano olandese, fermo da tre settimane per un fastidio muscolare, saranno decisive le giornate di oggi e domani. Soltanto un loro pieno reintegro in organico li consentirà di essere disponibile per la sfida con i campani.



Praticamente impossibile, invece, rivedere in campo Filip Jagiello e Junior Messias, per i quali i tempi di recupero sono ancora da valutare.