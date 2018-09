Galeotta fu una cena a base di astice.



La scintilla che nella scorsa tarda primavera fece innamorare il presidente del Genoa Enrico Preziosi di Kris Piatek esplose all'improvviso nel bel mezzo di una serata conviviale tra amici.



Come rivela stamattina la Gazzetta dello Sport, la trattativa per portare in rossoblù il nuovo capocannoniere di Serie A nacque a fine maggio durante una cena ad Ibiza nella casa del presidente del Grifone alla quale partecipa anche l'agente Fifa Gabriele Giuffrida. Ad un certo punto della serata Giuffrida tira fuori alcuni filmati di un suo giovane assistito, un semisconosciuto centravanti di 23 anni in forza al Cracovia. Preziosi rimane subito folgorato dalle dote di quel giocatore dall'istinto del gol innato e nel giro di una settimana se ne assicura le prestazioni sborsando appena 4 milioni di euro.



Un rischio molto più che calcolato. Una cifra che oggi il Genoa potrebbe tranquillamente decuplicare nel caso decidesse di cedere ad una delle tante offerte che quotidianamente arrivano per il suo nuovo bomber.