L'avventura di Daniele Faggiano nelle vesti di direttore sportivo del Genoa è durata poco più di un trimestre e non è terminata proprio nel migliore dei modi. Iniziata ad agosto la parentesi rossoblù del dirigente pugliese si è conclusa a fine novembre, con un clamoroso esonero comunicato dalla società ligure.



Un epilogo a sorpresa che tuttavia qualcuno che conosce bene sia Faggiano che il mondo genoano aveva in qualche modo preventivato: "Daniele è un artigiano, gli va data fiducia - ha rivelato Serse Cosmi all'edizione genovese di Repubblica - Quando lasciò il Trapani per andare al Palermo con Zamparini gli dissi subito che stava commettendo un errore. E quest’estate, quando mi confidò che sarebbe venuto al Genoa, gli chiesi: ma sei proprio sicuro?“.



Evidentemente il tecnico perugino aveva già capito come sarebbe terminato il rapporto tra l'ex ds del Parma e il presidente del Grifone Enrico Preziosi...