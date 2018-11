Altre due lettere da parte dei selezionatori della varie nazionali sono giunte ieri a Pegli.



Dopo le convocazioni già annunciate dei vari Pandev, Hiljemark, Radu, Zukanovic e Piatek, nelle ultime ore anche il portoghese Pedro Pereira e il belga Stephane Omeonga hanno ricevuto la chiamata da parte dei rispettivi commissari tecnici delle formazioni Under 21.



I sette non prenderanno pertanto parte al raduno che il Genoa, complice i lavori di rizollatura in essere in questi giorni al Signorini, sosteranno nel corso della settimana a Rossignone.