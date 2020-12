Con la squadra in caduta libera che fatica ad intravedere la luce in fondo ad un tunnel apparentemente senza fine, cresce anche il malcontento dei tifosi del Genoa nei confronti della dirigenza e di Enrico Preziosi in particolare.



Dopo l'ennesimo KO stagionale, quello rimediato domenica sera a Marassi con la Juventus, nella giornata di ieri in diverse zone di Genova sono comparsi striscioni e manifestazioni che invitano il presidente rossoblù a farsi definitivamente da parte. Contestazioni non nuove per l'imprenditore irpino il cui rapporto con la tifoseria è ormai da tempo irreparabilmente logoro.