Commosso ed arrabbiato: è un Mimmo Criscito visibilmente provato a livello emotivo quello che si è presentato ieri nella zona mista del Ferraris al termine della sfida persa dal suo Genoa con il Torino: "Onestamente mi aspettavo un altro campionato da parte nostra. Oggi ci abbiamo provato e credo che meritassimo qualcosa in più. Il problema più grande è che non facciamo gol, oggi ci siamo andati vicini ma ci siamo trovati davanti un grande Sirigu. La verità è che ci vuole più cattiveria sotto porta".



Il capitano rossoblù non nascono poi l'amarezza per la decisione di gran parte della tifoseria di disertare gli spalti di Marassi: “I tifosi sono arrabbiati, è una piazza bella quando le cose vanno bene e brutta quando vanno male. Da capitano dico che ci impegneremo al massimo e in queste ultime cinque partite dovremo essere uniti, la divisione influisce tanto. Un occhio all’Empoli lo diamo e la sua sconfitta oggi è l'unica nota positiva. Ma dobbiamo pensare a noi stessi e se dovessimo retrocedere vorrà dire che ce lo saremo meritati".