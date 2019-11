I tre punti sperati non sono arrivati ma la gara con la Spal ha regalato comunque qualche motivo per sorriso al Genoa.Uno di questi è il rientro in campo in contemporanea di, due senatori dello spogliatoio rossoblù ora finalmente a piena disposizione di mister Thiago Motta.I due, reduci da infortuni di diversa entità, sono stati oltretutto i due principali protagonisti della sfida del Mazza, uno in negativo l'altro in positivo. Se il difensore campano ha causato il rigore del momentaneo vantaggio emiliano, il centrocampista ligure ha rimesso subito a posto le cose timbrano il gol del definitivo 1-1.Non è certo per questo motivo, tuttavia, che capitan Criscito a fine gara si è sentito di spendere parole importanti per il suo compagno: "Dispiace tanto aver commesso una grossa ingenuità in occasione del rigore - ha scritto il numero 4 rossoblù sul proprio profilo Instagram - Per fortuna c’è stata subito una reazione da parte nostra.. alla fine si poteva anche vincere.