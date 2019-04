Lui mercoledì sera in campo non ci sarà, visto che una squalifica lo costringerà a seguire il suo Genoa dalle tribune del Ferraris. Ma nonostante l'assenza Mimmo Criscito è certo che i suoi compagni contro l'Inter scenderanno in campo per ottenere il massimo risultato, replicando le vittorie ottenute di recente contro Lazio e Juventus: "Contro le grandi ci esprimiamo al meglio - ha detto il capitano rossoblù al Secolo XIX - io non ci sarò ma in questi giorni darò la carica ai miei compagni per dare subito una gioia ai nostri tifosi".



L'Inter insomma è avvertita, dopo biancocelesti e bianconeri il Grifone vuole collezionare un altro scalpo illustre.