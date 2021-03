Lunga intervista quest'oggi sulla pagina della Gazzetta dello Sport aIl capitano del Genoa ha parlato di molte cose, a partire dal suo rapporto con il tecnico Davide Ballardini: "Il mister ha inciso tanto. Il cambio di allenatore certifica il fallimento di quanto fatto prima da parte di tutti. Ha pagato l’allenatore, cioè Maran. ISiamo contenti del nostro percorso.Il resto è stato una conseguenza”.Da un allenatore ad un altro, Criscito ha speso parole importanti anche perci ha allenato due stagioni fa. N. Una scelta da rispettare, e non facile da prendere avendo dovuto lasciare proprio la Fiorentina“.Il numero 4 rossoblù ha poi parlato di cosa significhi. Qui è nato il calcio in Italia, per me è solo orgoglio. Le 200 presenze e il terzo posto nella classifica all-time sono due traguardi importanti, ma alla fine nella storia restano solo le salvezze del Genoa. A quella puntiamo. E in fretta”.A proposito di salvezza, Criscito è consapevole che l'obiettivo non è stato ancora raggiunto: “Serviranno una quarantina di punti, come al solito. Ma, soprattutto, farei notare cheOra dimostriamolo. Penso agli organici importanti di Cagliari, Torino e Parma. Ma è meglio guardare al nostro campionato, non a quello degli altri”.