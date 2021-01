Un punto importante quello strappato dal Genoa in casa dell'Atalanta che capitan Criscito ha commentato così ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo continuare così, affrontando le gare come abbiamo fatto oggi. Il mister ci sta dando una grande mano, trasmettendoci lo spirito dell’essere un vero genoano, quello che ti porta a lottare su ogni pallone e a dare sempre il massimo. Ora stiamo facendo punti, ma non dobbiamo fermarci qui”.



Criscito è poi tornato sulle difficoltà incontrate dai rossoblù fino a dicembre: “Nella prima parte di stagione abbiamo avuto vari problemi fra Covid e infortuni ma non bisogna cercare alibi. Abbiamo passato un periodo in cui le cose non andavano bene, ora ci stiamo riprendendo e continuiamo sulla buona strada intrapresa. Non smettiamo mai di tenere d’occhio la classifica, siamo consapevoli dei nostri valori e sappiamo che dobbiamo dare sempre tutto. Domenica con il Cagliari sarà una gara importante e useremo questa settimana per prepararci a dovere”.