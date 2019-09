Domenico Criscito, difensore e capitano del Genoa, in gol contro l'Atalanta, parla dopo il ko contro gli orobici: "È una sconfitta che brucia parecchio, anche se siamo contenti per aver giocato una grande partita. Zapata? Sono i grandi campioni che fanno quei gol. Peccato per la sconfitta anche se siamo consapevoli per la grande gara fatta. La Nord è stata fantastica, è il nostro dodicesimo uomo in campo. Contenti di aver riportato entusiasmo rispetto alla scorsa stagione".



SULLE MANCANZE - "Cosa è mancato oggi? Un pizzico di fortuna. Il rigore? Sapevo che era un pallone importante, ho calciato forte in mezzo. La prossima sarà una gara molto difficile, da domani ci prepareremo al meglio per la gara di venerdì sera".