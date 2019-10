Mimmo Criscito corre spedito verso il rientro in campo.



L'infortunio muscolare patito lo scorso 5 ottobre contro il Milan sembra già un lontano ricordo per il capitano del Genoa che dopo qualche giorno di assoluto riposo da una settimana abbondante è tornato a calpestare il prato verde del Signorini di Pegli.



Prima del rientro il laterale campano dovrà attendere ancora qualche giorno, ma la strada è ormai segnata tanto che il Secolo XIX ipotizza già la gara del suo possibile ritorno tra i convocati.



Secondo il quotidiano genovese Criscito, assente domenica scorsa a Parma, dovrebbe saltare ancora le gare con Brescia, Juventus ed Udinese per poi tornare a disposizione di Thiago Motta il prossimo 9 novembre nella trasferta di Napoli, a due passi da casa sua. In alternativa il numero 4 del Grifone potrebbe attendere ancora un po', approfittando della pausa per le nazionali di metà novembre per rientrare senza fretta nella gara esterna con la Spal del prossimo 25 novembre.