E' corsa contro il tempo in casa Genoa per tentare di recuperare più giocatori possibili in vista del derby di venerdì sera contro la Sampdoria.



Ieri a Pegli, nel primo allenamento della settimana, si sono rivisti sia Mattia Destro che Mimmo Criscito che, pur lavorando in maniera leggera vedono le proprie possibilità di essere protagonisti nel derby aumentare in maniera importante. Contro i blucerchiati dovrebbero poi essere disponibili anche Milan Badelj e Stefano Sturaro. Il primo ha smaltito l'attacco febbrile che gli è costato la gara contro la Juventus, il secondo sta cercando un record lampo dopo il guaio muscolare che lo aveva messo KO mercoledì scorso con il Milan.



Tra oggi e domani, poi, potrebbero tornare a disposizione di Andryi Shevchenko anche Mohamed Fares e Yayah Kallon. Anche se la vera sorpresa è rappresentata dal reintegro di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è fuori causa da oltre due mesi a causa di uno stiramento e difficilmente verrà rischiato nella stracittadina. Tuttavia l'ex di Torino e Napoli sarà un recupero prezioso in vista degli ultimi impegni dell'anno.