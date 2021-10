Domenico Criscito, capitano del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato così della partita pareggiata in extremis col Sassuolo: "Mi sento bene, la reazione della squadra c'è stata, l'ennesima dopo Cagliari e Verona. Abbiamo cuore e qualità, peccato non metterle dal primo minuto. Siamo entrati in campo molli, il Sassuolo ne ha approfittato con grandi giocatori davanti. I nostri tifosi ci sono mancati tanto, è giusto ringraziarli e lo faremo per sempre".



IL CAMBIO DI MODULO - "Penso che è dovuto al risultato, quando sei sotto provi di tutti. Una volta che sei sotto devi dare di più, è anche vero che questo atteggiamento lo puoi avere anche dal primo minuto. Non è questione di modulo ma di mentalità".