Domenico Criscito, difensore del Genoa, parla a Sky Sport dopo la tragedia di Genova: "Sono atterrato a Genova alle 11.20 da Parigi, per fortuna non avevo bagagli, ho preso la macchina e sono andato a casa. Sono passato sul ponte poco prima del crollo ed è stata davvero questione di minuti, sono stato fortunato. Come capitano del Genoa sono vicino alle famiglie delle vittime, insieme a tutta la squadra. Faremo qualcosa, Genova è una città bellissima e dobbiamo restare uniti. Un messaggio alla città? Bisogna essere forti e guardare avanti, purtroppo 30 persone non ci sono più. Voglio restare in contatto con le famiglie delle vittime".