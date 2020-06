Sono giorni intensi in casa Genoa. Nel mirino c'è il ri-esordio in campionato, quello che martedì prossimo vedrà i rossoblù ospitare al Ferraris il Parma nella prima gara del post-coronavirus.L'impegno profuso negli allenamenti quotidiani, tuttavia, non impedisce ai giocatori del Grifone di lasciarsi andare a qualche. Teatro di questi siparietti sono, come sempre, i social. E tra i protagonisti più attivi c'è spesso e volentieri proprio il capo-truppa di Davide Nicola,Al termine dell'allenamento quotidiano il capitano genoano ha voluto celebrare la vittoria ottenuta dalla sua squadra nella partitella di fine sessione postando sul proprio profilo InstagramCristian Romero, Iago Falque, Andrea Pinamonti e Lukas Lerager. Un'istantanea in cui la gioia dei soggetti è descritta dalla didascalia:Uno scatto che non è passato inosservato ai suoi compagni, soprattutto ai quelli schierati nella formazione opposta. ComecheUno scambio di battute assolutamente scherzoso che rende bene l'idea di quale clima disteso si respiri all'interno dello spogliatoio rossoblù.