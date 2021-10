Domenico Criscito, capitano del Genoa, in gol nell'1-1 contro lo Spezia, è il miglior difensore/goleador d'Europa: "Cosa lascia questo punto? Un punto guadagnato per come si era messa la partita. Nel primo tempo le squadre si sono praticamente annullate, nella ripresa è arrivato il loro gol da punizione con tanta fortuna, secondo me. Poi dopo la loro rete abbiamo rischiato qualcosa, loro hanno sbagliato e noi abbiamo pareggiato. Cosa ho pensato dal dischetto? Quando calcio sono sempre concentrato al massimo e cerco di tirare al meglio. Ho fatto 3 partite e 3 gol in questo stadio, mi porta fortuna. Io il difensore che ha segnato di più nei top 5 campionati europei? Ho il vantaggio dei rigori, ma vanno segnati... Bisogna lavorare per tornare alla vittoria perché ci manca. Il Venezia alla prossima? Dovremo dare tutto e avremo bisogno dei nostri tifosi sperando di poter festeggiare questa vittoria".