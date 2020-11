Nulla di grave. Il problema al ginocchio accusato ieri da Mimmo Criscito, che ha costretto il capitano del Genoa ad abbandonare prematuramente il ritiro della Nazionale a Coverciano, appare meno grave del previsto.



Per il laterale campano il repentino addio al raduno azzurro sarebbe dunque da intendersi più come una misura precauzionale che come il segnale di un infortunio rilevante. Il giocatore già nella serata di ieri ha fatto rientro in Liguria e le condizioni della sua articolazione verranno esaminate con attenzione dallo staff medico rossoblù nelle prossime ore.



Possibile che, qualora le prime ipotesi riguardo ad un semplice fastidio vengano confermate, per Criscito possa bastare qualche giorno di riposo per tornare ad allenarsi con i compagni ed essere regolarmente a disposizione di mister Maran per la delicata trasferta in casa dell'Udinese del prossimo 22 novembre.