Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha preso la parola a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli che condanna quasi inesorabilmente la formazione rossoblù alla retrocessione: "È stato un anno difficile, di certo non retrocediamo oggi, ma per errori fatti in passato. È stato un insieme di tutto, sono arrivati 4-5 giocatori nell’ultimo giorno di mercato, poi quando si cambiano 3 allenatori vuol dire che qualcosa non va. Speriamo solo di poter tornare in alto, la nostra gente non merita la B".



Sul suo futuro: "Io qui ho ancora un anno di contratto, se la società vuole parlare io sono pronto a tutto".