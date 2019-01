Domenico Criscito, terzino del Genoa, parla a Sky Sport dopo il ko col Milan: "Abbiamo fatto una buona partita, negli ultimi 20 minuti eravamo un po' stanchi, per noi era la prima partita dopo la sosta, il Milan ne ha già fatte tre. Oggi abbiamo concesso davvero poco al Milan".



SU PIATEK - "Per noi senza di lui è dura, ha fatto più della metà dei nostri gol, è un grandissimo giocatore, ci mancherà. E' fantastico, a noi i giocatori come lui servono. Spero che la società possa trattenerlo ma vediamo che succede"