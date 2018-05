Il rapporto di Mimmo Criscito con la Nazionale italiana si è interrotto bruscamente nel maggio di sei anni fa, quando alla vigilia dell'Europeo di Polonia e Ucraina venne estromesso dalla lista dei 23 a causa di una controversa vicenda legata al calcioscommesse dalla quale ne uscì peraltro completamente estraneo.



Ora, dopo qualche apparizione sporadica con Conte e Ventura, il laterale campano è pronto per tornare a vestirsi d'azzurro approfittando del suo rientro in Serie A con il Genoa dopo il lungo esilio allo Zenit e della quasi contemporanea nomina a Ct della Nazionale di Roberto Mancini, uno degli allenatori con cui ha maggiormente legato in carriera durante gli anni pietroburghesi: "Mancini è uno spettacolo - ha dichiarato Criscito a Tuttosport - Umanamente e professionalmente. Lo conoscevo già prima che venisse ad allenare qui perché ci eravamo sentiti quando era all'Inter e aveva sondato la disponibilità a trasferirmi in nerazzurro. Di calcio il Mancio sa tanto, lo dice il suo palmares. Ovunque sia andato ha vinto, dall'Inter al Manchester City".



Per il 31enne di Cercola quindi non potrebbe esserci designazione migliore per risollevare il calcio italiano dopo il flop della mancata partecipazione a Russia '18 "Non ringrazierò mai abbastanza Roberto - ha proseguito Criscito - Mi ha insegnato calcio. Sono felice della scelta di affidare a lui la ricostruzione della Nazionale: è l'uomo giusto per riportarci nell'élite del calcio".



Tutt'altre parole rispetto a quelle riservate all'ex selezionatore Gian Piero Ventura, reo secondo Criscito di averlo letteralmente sedotto e abbandonato: "Io in azzurro? Con Mancini qualche battuta l'ho fatta, sa cosa posso dare. Mica è come Ventura che considerava la Russia troppo lontana per venirmi a vedere. Spero con tutto il cuore di avere la chance di tornare".