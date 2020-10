Diciotto, interminabili, giorni dopo aver ricevuto la notizia di essere risultato positivo al Covid-19,è tornato oggi in quel luogo che fin da bambino frequenta più di casa sua: il campo da calcio.Il capitano del Genoa, per la prima volta da tre settimane a questa parte, ha potuto riallenarsi nel centro sportivo di Pegli assieme al resto dei compagni. Merito di un tampone il cui verdetto negativo ha in realtà un'accezione del tutto opposta.E la gioia provata dalla bandiera rossoblù nel riassaporare riti e usanze da tempo perduti è emersa in tutta la sua energia nel sorriso che Criscito ha portato stampato sul viso per l'intera sessione di lavoro. Un sorriso che sa di liberazione e che lo stesso Mimmo ha giustificato così sul proprio profilo Instagram:​