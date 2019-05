Botta e risposta tra i tifosi del Genoa e Domenico Criscito dopo la gara pareggiata dalla squadra di Prandelli contro la Roma 1-1. Il capitano del Grifone è stato preso di mira da alcuni tifosi per aver lasciato a Sanabria il rigore in pieno recupero contro la Roma, penalty poi sbagliato dal compagno di squadra. Così Criscito si è duramente sfogato su Instagram: “Ne sto sentendo di tutti i colori. Sempre pronti a far polemica per tutto. Non hai le palle, non hai il coraggio eccetera eccetera. Quando io e Sanabria siamo stati in campo contemporaneamente è sempre stato lui il rigorista quindi basta fare polemiche su qualsiasi cosa. I rigori si sbagliano e se c'è la possibilità di farlo calciare a Sanabria di nuovo lo farò. Oggi sono contento della prestazione della squadra. Basta polemiche inutili. Avete rotto i coglioni”.



Poco dopo, Criscito ha condiviso un'altra storia per chiudere discussione: "Ecco che si è creata un'altra polemica... il mio secondo messaggio era riferito non a tutti i tifosi del Genoa ma solo a quelli che non fanno altro che scrivermi che non sono degno di fare il capitano o che sono venuto qui a svernare... io qui ci sono perché amo il Genoa (...) chiedo scusa a chi si è offeso. Adesso la cosa importante è rimanere uniti per cercare di chiudere al meglio questa stagione".