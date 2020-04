Mimmo Criscito ha tutte le intenzioni di chiudere la propria carriera agonistica al Genoa. E sembra non perdere occasioni per ribadirlo.



Dopo aver rifiutato lo scorso gennaio il trasferimento alla Fiorentina, il capitano rossoblù ha espresso per l'ennesima volta il suo desiderio di non indossare più maglie diverse da quella rossoblù: "In futuro mi piacerebbe allenare i ragazzi, tipo l’Under 15 o 16 - ha detto il difensore nel corso di una diretta Instagram - Ma per ora c’è tempo. Ho ancora tre anni di contratto e qui sto bene".



Criscito ha poi parlato anche del suo rapporto con Davide Nicola: ​"E' un allenatore da 10. Non lo conoscevo ma è uno spettacolo: ha forza e la trasmette. Ci manda video in cui ci spiega la fase difensiva o il tipo di gioco da fare sulle palle inattive, in fondo si può vincere una gara anche da un calcio d’angolo”.