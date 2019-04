Non si nasconde dietro un dito Mimmo Criscito dopo la scoppola rimediata dal suo Genoa ieri sera contro l'Inter.



Intervenuto questo pomeriggio ad un evento promozionale, il laterale campano ha allargato la sua analisi sul momento del Grifone anche alla sconfitta di sabato scorso con l'Udinese. Due ko consecutivi che rischiano di compromettere il finale di stagione dei rossoblù: “Non ci siamo dimostrati all’altezza nelle ultime due partite - ha detto Criscito - è inutile girarci intorno. Dobbiamo ritrovare la mentalità vincente messa in campo contro la Juve. Quando si perde significa che qualcosa è andato storto. Ieri abbiamo trovato una squadra forte come l’Inter e anche in giornata. L’importante è rimanere uniti: società, squadra, tifosi".



Il capitano genoano ha poi parlato della proibitiva sfida di domenica prossima nella sua Napoli: "Preoccupati? Direi più arrabbiati. Tornare a Napoli è sempre bello per me. Al San Paolo dovremo essere umili e concentrati contro una grande squadra”.