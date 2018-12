Il clima natalizio che avvolge la cena sociale del Genoa, non impedisce a Mimmo Criscito di tornare polemicamente sugli ultimi episodi arbitrali che hanno visibilmente penalizzato Il Grifone. A cominciare dal clamoroso rigore negato a pandas contro la Roma: “C’è stato un errore da parte dell’arbitro - ha dichiarato il capitano rossoblù a TeleNord - tutti hanno visto che il rigore era chiaro. Peccato perché con la Spal sono andato fuori io dopo dieci minuti e non era espulsione, poi l’episodio di Roma. Ci stanno un po’ penalizzando però anche gli arbitri possono sbagliare, prendiamola così”.



Il tempo di recriminare guardandosi Indietro tutta via non c'è, visto che già domani sarà nuovamente tempo di campionato: “Adesso ci aspetta una partita molto dura contro l’Atalanta. Ci vorrà la giusta mentalità, siamo consapevoli di essere una buona squadra e sappiamo di poter fare molto di più. La voglia di vincere è tanta e la vittoria manca da tanto tempo e tutti noi la vogliamo".