La stagione non è iniziato certo nel migliore dei modi per Mimmo Criscito, fresco di ritorno al Genoa dopo sette stagioni di lontananza. Un brutto infortunio domestico al piede sinistro lo ha costretto ad operarsi e a rimanere lontano dal campo almeno fino a metà agosto. Nonostante questo il neocapitano rossoblù si aggregato ugualmente al resto dei compagni nel ritiro prestagionale in corso di svolgimento a Neustift: "Sono felice di essere qui dopo sette anni: era quello che volevo - ha dichiarato l'esterno campano a Primocanale - Peccato solo per questo infortunio perché anche in vacanza mi stavo preparando bene per arrivare qui in forma. Però è successo è ora conta solo guardare avanti"



Da calciatore esperto e da uomo simbolo dello spogliatoio rossoblù, Criscito dà poi una sua prima impressione riguardo al nuovo Genoa che sta nascendo: "Questi primi giorni mi hanno dato una buona sensazione. Il gruppo ha tanti giovani e mi sembra unito, speriamo di poter ottenere ottimi risultati. Ci sono tanti nuovi arrivi ma tutti sanno che quando si indossa la maglia del Genoa si indossa qualcosa di speciale. Il Genoa è la storia del calcio italiano e questi giorni servono proprio per conoscerci. Penso che la società stia lavorando bene. Sono arrivati giocatori esperti e giovani di qualità. Credo che sia un buon mix"



Impossibile non commentare la notizia del momento: lo sbarco in bianconero di Cristiano Ronaldo: "E' un ottimo colpo per la Juventus ma è un ottimo colpo anche per tutto il calcio italiano. Arriva un grande campione, siamo tutti felici e non vediamo l'ora di affrontarlo".



Chiusura dedicata al capitolo Nazionale, ritrovata il mese scorso dopo tanti anni di esilio: "Mister Mancini mi ha dato questa opportunità a giugno e io sono molto contento. Adesso sta a me, con le mie prestazioni, riconfermare questa fiducia che mi ha dato il mister".