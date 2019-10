In un Signorini semi-deserto a causa del secondo giorno di pausa concesso da Andreazzoli a giocatori del Genoa, si è intravista quest'oggi la sagoma solitaria di Mimmo Criscito.



Il capitano rossoblù, reduce dall'infortunio muscolare rimediato contro il Milan nell'ultimo turno di campionato, è tornato per la prima volta a correre, seppur in maniera cauta e leggera.



Un primo passo verso quel pieno recupero che si preannuncia graduale e prudente. D'altronde lo staff medico e sanitario del grifone non ha alcuna intenzione di correre rischi inutili, forzando un rientro ancora lontano. "Le condizioni di Criscito - si legge nella nota diffusa dal club - verranno verificate giornalmente e poi accertate ancora, a tempo debito, per monitorare le tappe e il grado di guarigione".