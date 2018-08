Domenico Criscito, esterno e capitano del Genoa, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Empoli. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Ci racconti questa settimana e queste emozioni con le tue parole?



"È stata una settimana particolare. Anzi, sono state due settimane particolari. Da quando è successa la tragedia non si respira una buona aria. Sono scomparse 43 persone, ci dispiace davvero tanto. Cercheremo di rimanere vicino agli sfollati, a chi ha bisogno. Loro hanno bisogno anche di noi. Il genovese è forte e lo dimostrerà".



Come è stato giocare con 43 minuti di silenzio?



"Mi sono venuti i brividi, questo è uno stadio che ci dà sempre una gran mano. Questo popolo ha dimostrato di avere un gran cuore".



Come è stato tornare a Genova dopo sette anni?



"Questa è casa mia, lo è sempre stata. Sono contento di essere qui. Vogliamo toglierci molte soddisfazioni".



Con Criscito questo Genoa ha qualità per salvarsi?



"Abbiamo qualità, ma sul 2-0 ci siamo chiusi troppo. Dobbiamo esprimerci al meglio. Con la palla al piede siamo forti".