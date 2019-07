Domenico Criscito, difensore del Genoa, ha commentato al Secolo XIX i nuovi acquisti dei soriani: "Zapata è un rinforzo importante, ha giocato tanto in Champions, in Nazionale, può aiutare i giovani come Romero e Biraschi a crescere. Poi Pinamonti, di solito da noi gli attaccanti fanno bene, speriamo sia il suo anno. Se resta dico Sanabria, il gioco di Andreazzoli può aiutarlo".