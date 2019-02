Allenamento di ante-vigilia per la squadra a due giorni dalla sfida con il Chievo Verona al Bentegodi. Gli esiti della sessione hanno certificato il rientro dei giocatori tenuti a riposo, a titolo cautelativo, durante l’amichevole con il Molassana Boero di metà settimana. Criscito, Sanabria e Zukanovic hanno completato il programma dei compagni senza accusare problemi. Mister Prandelli ha battuto sugli schemi, sulle prove dei calci da fermo e sulle rifiniture specifiche per reparti, dopo la riunione in cui sono stati introdotti i lavori da eseguire. Quasi due ore di allenamento per una seduta infarcita di indicazioni, conclusa poi dal pranzo collettivo nella club-house. Per la partita di domenica nessuna assenza indotta da squalifiche, permangono quelle dei giocatori che proseguono l’iter riabilitativo. Sabato la rifinitura. La conferenza del tecnico nella sala stampa del Centro Signorini è prevista alle 10:30.