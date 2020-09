GENOA-CROTONE 4-1 (p.t. 3-1)



Marcatori: 7' pt Destro (G), 10’ pt Pandev (G), 29’ pt Riviere (C), 34’ pt Zappacosta (G); 30’ st Pjaca (G)



Assist: 7’ pt Ghiglione (G); 10’ pt Goldaniga (G), 29’ pt Molina (C); 30' st Ghiglione (G).



GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager (41' st Melegoni), Badelj (21’ st Radovanovic), Zajc (31' st Behrami), Zappacosta (31' st Czyborra); Pandev (21’ st Pjaca), Destro. All. R. Maran.



CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Molina, Zanellato (18’ st Da Silva), Cigarini (41' st Gomelt), Mazzotta (1’ st Rispoli); Messias; Simy (44' st Dragus), Riviere (19’ st Kargbo). All. G. Stroppa.



Arbitro: G. Ayroldi di Molfetta.



Ammoniti: 29’ pt Molina (C), 32’ pt Mazzotta (C), 37’ pt Zappacosta (G), 41’ pt Zajc (G), 44’ pt Pandev (G); 25’ st Ghiglione (G).