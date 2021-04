La doppia seduta d'allenamento a cui si è sottoposto oggi il Genoa, in vista della gara interna di domenica contro il Milan, ha confermato il pieno recupero fisico di Lennart Czyborra. L'esterno tedesco, che aveva saltato la trasferta in casa della Juventus, sarà dunque a tutti gli effetti a disposizione di Davide Ballardini per la trasferta nella Milano rossonera. E con ogni probabilità potrebbe addirittura partire titolare.



Malgrado l'esito delle analisi svolte ieri da Davide Zappacosta abbiano escluso nei muscoli del laterale laziale la presenza di lesioni, l'ex Atalanta si è allenato in disparte e dovrebbe essere risparmiato dal tecnico romagnolo anche in vista dei due impegni contro Benevento e Spezia che attendono il Grifone la prossima settimana.