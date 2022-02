Secondo il Secolo XIX ​la nuova proprietà 777 Partners del Genoa non si è tirata indietro: investito circa 20 milioni sul mercato tra ingaggi e cartellini, senza dimenticare i 9 milioni previsti nel caso di salvezza per il riscatto di Amiri. Ma non è finita qui perché sono stati sborsati altri 35 milioni di euro: 14 per i debiti con il fisco e 21 con la Federcalcio, dunque si parla in totale di una cifra che balla tra i 65 e i 70 milioni di euro. E l'opera di risanamento del club va avanti e un'immissione di nuovi capitali è prevista nelle prossime settimane.