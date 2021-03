Passata la pausa domenicale, il Genoa si è ritrovato questo pomeriggio a Pegli per preparare la sfida di sabato pomeriggio a Marassi contro la Fiorentina.



L'avvicinamento alla gara con i viola proseguirà domani con una doppia seduta alla quale parteciperanno anche i primi nazionali di rientro dagli impegni con le rispettive selezioni. In particolare si rivedranno gli azzurrini Nicolò Rovella e Gianluca Scamacca. Ad entrambi, espulsi per doppia ammonizione sabato sera nel match contro la Spagna e di conseguenza squalificati per la prossima e decisiva gara contro la Slovenia, il ct Nicolato ha concesso di rientrare anticipatamente alla base.