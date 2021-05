Sono giorni decisivi in casa Genoa per conoscere il futuro della panchina rossoblù.



L'incontro tra Davide Ballardini e il presidente Enrico Preziosi, che stabilirà la conferma o l'ennesimo addio all'allenatore ravennate, potrebbe avvenire domani prima della partenza della squadra per Cagliari, dove sabato sera si chiuderà il campionato, o al massimo nei primissimi giorni della prossima settimana.



Nell'attesa del faccia a faccia fioccano le voci su chi potrebbe eventualmente sostituire il tecnico romagnolo. E alcune hanno davvero del clamoroso, come spesso accade in questi frangenti. Tra i nomi emersi nelle ultime ore spicca quello di Ivan Juric, già per tre volte nel recente passato alla guida del Grifone con risultati non certo paragonabili a quelli raccolti nell'ultimo biennio con il Verona. Un altro rumor conduce invece all'ex capitano rossoblù Daniele Portanova, papà del centrocampista Manolo e oggi osservatore del club ligure. Ipotesi entrambe di difficile attuazione, così come quelle che vorrebbero un ritorno in sella per Rolando Maran, esonerato a dicembre ma ancora sotto contratto fino al giugno 2022.



Ma aldilà delle varie congetture più o meno veritiere, l'ipotesi che sia ancora Ballardini a guidare il Genoa anche nella prossima stagione appare al momento la più credibile.