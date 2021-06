Mai come in questa sessione le trame di mercato disembrano intrecciarsi profondamente.Dalla porta all'attacco sono infatti almeno cinque i giocatori che potrebbero surriscaldare quella linea telefonica preferenziale attiva da tempo tra il capoluogo ligure e la provincia lombarda.Alcuni casi sono già stati definiti, come i passaggi a titolo definitivo al Grifone diSia l'esterno tedesco che il regista orobico verrannodopo la stagione di apprendistato appena trascorsa in quel di Pegli. L'accordo stipulato l'estate scorsa tra i due club prevede infatti per il Genoa l'obbligo di acquisto dei due giovani al termine dell'anno di prestito. Per entrambi, dopo il poco spazio avuto a disposizione nell'ultimo campionato, crescono le speranze di ritagliarsi uno spazio importante con la maglia della società più antico d'Italia.Una prospettiva simile potrebbe poi riguardare anche, 25enne esterno polacco tornato a Zingonia dopo la parentesi al Crotone ma osservato con estrema attenzione dai liguri.Sempre a Bergamo, inoltre, il Grifone sembra aver individuato il suo prossimo centravanti. Già dallo scorso gennaio, infatti, Preziosi e soci hanno messo nel mirino24enne olandese chiuso in nerazzurro da una concorrenza spietata là davanti. E se il tentativo invernale non andò a buon fine, anche a causa della mancanza partenza di Gianluca Scamacca da Genova, ora le possibilità che l'ex PSV possa approdare a Pegli, magari a titolo temporaneo, sembrano essere decisamente più alte.A fare il percorso inverso raggiungendo la Lombardia dopo essere transitato dal Piemonte potrebbe infine essere. Il portiere di Latina, rientrato alla Juve dopo l'anno e mezzo di prestito al Grifone, è considerato da Gian Piero Gasperini la prima alternativa a Pierluigi Gollini qualora quest'ultimo dovesse salutare Bergamo. Una prospettiva che, a dire il vero, nelle ultime settimane sembra essersi un po' raffreddata, facendo contestualmente aumentare le chance che lo stesso Perin possa tornare ancora una volta all'ovile rossoblù.