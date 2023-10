Albert Gudmundsson continua a essere l'uomo del momento in casa Genoa, tanto che non passa giorno senza che si scriva o si dica qualcosa sul suo conto.

Oggi, ad esempio, a parlare del talento islandese sono alcuni grandi ex del Grifone che, dalle pagine del Secolo XIX, avanzano paragoni illustri per descriverne il talento e le potenzialità.



Pato Aguilera, indimenticato puntero del Genoa dei primi anni '90, nota una certa somiglianza con Miky Laudrup, ex di Juve, Lazio, Barcellona e Real Madrid, probabilmente il miglior giocatore mai espresso dal calcio danese. Per altri invece Gud può essere accostato a Gigi Meroni: "Per alcune caratteristiche tecniche, soprattutto nel dribbling, lo ricorda. Ma hanno ruoli diversi", sostiene Claudio Onofri che con la Farfalla ebbe a che fare ai tempi delle giovanili. Un parallelo approvato da un'altra ex bandiera rossoblù come Ramon Turone: "I paragoni con Meroni ci possono stare - ammette l'ex difensore - anche se Gudmundsson mi sembra più atleta: potrebbe fare tranquillamente i 200 metri".



Infine c'è chi più che al passato guarda al presente, arrivando addirittura a trovare somiglianze con uno dei più grandi calciatori contemporanei. Secondo Oscar Damiani, Gudmundsson avrebbe qualcosa in comune nientemeno che con Kylian Mbappè.