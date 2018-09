Sono decine i personaggi del mondo del calcio, dello spettacolo e della musica che in queste ore stanno invadendo di messaggi d'auguri il club più antico d'Italia.



In occasione del suo 125° compleanno il Genoa, attraverso il proprio canale Youtube ufficiale, ha diffuso un video di oltre sette minuti nel quale decine di celebrità si alternano nel celebrare il sodalizio rossoblù. Tra questi personalità del calibro di Paolo Maldini, Javier Zanetti, Francesco Totti, Paolo Rossi, Carlo Conti, Gianni Morandi, Teo Teocoli, Enrico Ruggeri e tanti altri.



Un omaggio sincero e doveroso per la società per prima contribuì a diffondere il calcio in Italia.