L'ultima volta fu oltre sette anni fa. Il 24 aprile 2016collezionava la 62^ presenza in Serie A. Aveva appena compiuto 23 anni, alle spalle vantava già un paio di stagioni da titolare, qualche stage con la Nazionale e la previsione cheDa quel Frosinone-Palermo però per uno dei portieri più promettenti della sua generazione il massimo campionato nazionale diventerà un miraggio sfiorato in più occasioni ma mai più ritoccato.La retrocessione in B dei ciociari coincise per Leali con la decisione di salutare l'Italia e fare unaPrima in Grecia, con l'Olympiakos, con cui vinse il campionato e debuttò in Europa League, poi in Belgio, con il Waregem, dove le cose non andarono altrettanto bene. La parentesi nelle Fiandre durò appena sei mesi, chiudendosi con il rientro nel Belpaese. A richiamarlo in patria fu il Perugia, che ne riscattò il cartellino da quellacome in tanti avevano pronosticato dopo le belle cose fatte vedere da giovanissimo a Brescia.che forse ne condizionò il percorso di crescita anche negli anni di Cesena, Lanciano e Spezia, tappe intermedie in cui fu spedito da Madama per farsi le ossa, ma che pian piano gli si scollò da dosso, non accompagnandolo più nelle sue peregrinazioni in giro per lo Stivale. Dopo Perugia la sua carriera proseguì, sempre in B, tra Foggia e soprattutto Ascoli. Per i marchigiani diventò un idolo, difendendone i colori per quattro campionati consecutivi fino alla scorsa primavera., anche se la sua carta d'identità alla voce 'anni' riporta la cifra 30. L'età della piena maturità per un calciatore in generale e per un portiere in particolare. E anche se le speranze da top-player cullate un decennio fa sembrano ormai del tutto svanite,. A riportarlo nel grande calcio ci ha pensato il Genoa, fresco di promozione dopo un anno in purgatorio. Nel massimo torneo Nicola e il Grifone ci tornano assieme, anche se il ruolo che attende il ragazzo è solo quello di coprire le spalle a Josep Martinez, titolare designato nell'undici base di Alberto Gilardino.. Il rocambolesco e burrascoso finale della gara contro il Milan di due settimane oltre che un punto prezioso è costato al Genoa anche l'espulsione di Martinez. In pieno recupero, e con i rossoneri in dieci per il rosso sventolato a Mike Maignan dopo un'uscita avventata su Ekuban, il portiere spagnolo dei liguri ha pensato bene di imitare il collega/rivale, tirando un calcione a Musah e facendosi a sua volta cacciare dal campo dal signor Piccinini. Un'espulsione che ha consentito a Leali ci tornare a calpestare un prato di A a quasi otto anni dall'ultima volta. E se contro il Milan lo ha affatto solo per una manciata di minuti, quelli che hanno separato il suo ingresso dal triplice fischio, con l'Atalanta potrà replicare quanto fatto con il Modena in Coppa Italia a metà agosto: indossare i galloni da titolare.La vita calcistica di Leali non ha ripercorso le orme di Buffon. Ma è stataseppur disputata al di sotto del livello sperato, e forse anche meritato, dal ragazzo di Castiglion delle Stiviere.. E Nicola è pronto a farlo rimettendosi i guanti tolti in quel lontano pomeriggio del 2016. Anche se soltanto per una domenica.